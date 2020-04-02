Радник Авакова пояснив, чому поліція не може проконтролювати усі порушення карантину

В Україні ввели жорсткі карантинні обмеження. Попри це, частина українців досі ходять у людних місцях, а батьки з дітьми продовжують гуляти на дитячих майданчиках. Водночас правоохоронці не можуть слідкувати за усіма порушеннями, адже вони обмежені у своїх діях.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі, а також додав, що для того, аби ситуація була кращою, варто змінювати закон про Національну поліцію.

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"У нас до сьогодні правоохоронці залишаються найбільш незахищеними. Мова йде про провадження законодавчих ініціатив, які б давали можливість українським поліцейським більш ефективно реагувати на ситуації. Ви ж розумієте, що поліцейські не можуть виходити за рамки закону", – пояснив Зорян Шкіряк.

Радник Авакова зазначив, що неодноразово були ситуації, коли поліцейські змушені були діяти жорстко і навіть люди в цьому їх підтримували. Однак пізніше генеральна прокуратура або ДБР порушували проти правоохоронців відповідні кримінальні справи. За словами Шкіряка, аби таке не повторювалось потрібно застосувати комплексні заходи.

Зміни до законодавства, зокрема й до закону про Національну поліцію, на якому неодноразово МВС наполягало ще за часів попередньої влади. Мова йде і про кримінально-процесуальний кодекс, який давно треба змінювати,

– сказав Шкіряк.

"Це досить серйозна і важлива дискусія. Сьогодні є речі, коли правоохоронці просто обмежені у своїх діях", – додав він.

Також радник Авакова запевнив, що правоохоронці працюють цілодобово і достатньо ефективно. Зокрема й застосовують різні заходи безпеки, аби на COVID-19 не захворіли поліцейські, як це трапилось у Нью-Йорку. Там на смертельну недугу захворіли тисячі поліцейських.

Я надіюсь, що ті заходи, які вживає українська влада, дозволять нам стримати цю кляту напасть і не дати їй розростись до таких масштабів, як в інших країнах,

– підсумував Шкіряк.

Він наголосив, що будь-які карантинні заходи є ініціативою МОЗ і головного санітарного лікаря, а правоохоронні органи строго дотримуються усіх нормативів та лише контролюють виконання рішень.

Довідка. Зорян Шкіряк зараз перебуває на самоізоляції, адже він контактував із хворим на COVID-19 начальником поліції Києва Андрієм Крищенком. Шкіряк в ефірі 24 каналу розповів, що зараз почувається добре, симптомів недуги у нього немає.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу