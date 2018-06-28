Советник Трампа объяснил, какой будет политика США по Крыму

После предстоящей встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина политика Вашингтона по Крыму останется неизменной.

Такое убеждение высказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что во время встречи позицию Соединенных Штатов по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма не изменят.

Читайте также: Представитель Госдепа призвала Россию оставить крымских татар

Так, на вопрос, возможно ли, что Трамп изменит свою позицию по этому вопросу, Болтон ответил: "Это не соответствует позиции Соединенных Штатов".

Добавим, Болтон находится в Москве с официальным визитом. Он проводит обсуждения деталей встречи Трампа и Путина.