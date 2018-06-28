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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Советник Трампа объяснил, какой будет политика США по Крыму

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Путин и Трамп готовятся к встрече
Путин и Трамп готовятся к встрече / censor.net.ua

После предстоящей встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина политика Вашингтона по Крыму останется неизменной.

Такое убеждение высказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что во время встречи позицию Соединенных Штатов по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма не изменят.

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Так, на вопрос, возможно ли, что Трамп изменит свою позицию по этому вопросу, Болтон ответил: "Это не соответствует позиции Соединенных Штатов".

Добавим, Болтон находится в Москве с официальным визитом. Он проводит обсуждения деталей встречи Трампа и Путина.

Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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