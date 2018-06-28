Радник Трампа пояснив, якою буде політика США щодо Криму

Після майбутньої зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна політика Вашингтона щодо Криму залишиться незмінною.

Таке переконання висловив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, повідомляє "Радіо Свобода".

Він наголосив, що під час зустрічі позицію Сполучених Штатів з питання невизнання незаконної російської анексії Криму не змінять.

Читайте також: Речниця Держдепу закликала Росію облишити кримських татар

Так, на питання, чи можливо, що Трамп змінить свою позицію з цього питання, Болтон відповів: "Це не відповідає позиції Сполучених Штатів".

Додамо, Болтон перебуває у Москві з офіційним візитом. Він проводить обговорення деталей зустрічі Трампа та Путіна.