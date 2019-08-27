Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "с нетерпением" ждет будущих встреч с "партнерами" в Киеве, однако конкретных дат он все же не указал.

Такую информацию Болтон опубликовал в своем Twitter, подводя итоги визита Трампа на саммите стран "Большой семерки", который проходил во французском городе Биаррице.

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Я с нетерпением жду будущих встреч с нашими партнерами в Киеве,

– написал Болтон.

The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 26, 2019

Болтон также добавил, что США поддерживают стремление президента Украины Владимира Зеленского по проведению реформ в стране.

Кстати, 23 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич". По информации издания, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев на этой неделе, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку.

Отметим, что украинский завод хочет приобрести китайская компания "Beijing Skyrizon Aviation". В Вашингтоне считают, что продажа завода повысит оборонительные способности Китая, пишет газета.

Украинская компания "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания экспортирует двигатели в 100 стран мира. Предприятию принадлежат несколько крупных заводов, авиакомпания "Мотор Сич" и ТРК "Алекс". Доходы компании в 2018 году составили 1 миллиард 856,81 миллиона гривен.

Почему Китай хочет купить "Мотор Сич"?

Компанию покупают, потому что авиационные двигатели – наиболее уязвимое место китайской оборонной промышленности, уверены эксперты. В США же считают, что усиление Китая – вопрос национальной безопасности. Именно поэтому Болтон попытается сорвать сделку.

В "Мотор Сич" заявили, что соглашение с китайцами уже заключили. Теперь решение должен принять Антимонопольный комитет Украины, сообщает "Громадське"

В китайском холдинге сообщили, что еще рано говорить наверняка о покупке компании. Американская сторона тоже воздержалась от комментариев относительно возможной встречи с украинцами.

Ранее Китай принял решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп назвал такое решение Китая политически мотивированным и пообещал ответить дополнительными пошлинами. Все это происходит в рамках торговой войны Китая и США.