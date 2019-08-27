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      Советник Трампа по нацбезопасности Болтон анонсировал свой визит в Украину

      9 Читати новину українською
      Джон Болтон
      Джон Болтон / Фото из открытых источников

      Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "с нетерпением" ждет будущих встреч с "партнерами" в Киеве, однако конкретных дат он все же не указал.

      Такую информацию Болтон опубликовал в своем Twitter, подводя итоги визита Трампа на саммите стран "Большой семерки", который проходил во французском городе Биаррице.

      Интересно: В "Мотор Сич" отреагировали на обвинения СБУ о финансировании боевиков

      Я с нетерпением жду будущих встреч с нашими партнерами в Киеве,
      – написал Болтон.

      Болтон также добавил, что США поддерживают стремление президента Украины Владимира Зеленского по проведению реформ в стране.

      Кстати, 23 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич". По информации издания, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев на этой неделе, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку.

      Отметим, что украинский завод хочет приобрести китайская компания "Beijing Skyrizon Aviation". В Вашингтоне считают, что продажа завода повысит оборонительные способности Китая, пишет газета.

      Украинская компания "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания экспортирует двигатели в 100 стран мира. Предприятию принадлежат несколько крупных заводов, авиакомпания "Мотор Сич" и ТРК "Алекс". Доходы компании в 2018 году составили 1 миллиард 856,81 миллиона гривен.

      Почему Китай хочет купить "Мотор Сич"?

      Компанию покупают, потому что авиационные двигатели – наиболее уязвимое место китайской оборонной промышленности, уверены эксперты. В США же считают, что усиление Китая – вопрос национальной безопасности. Именно поэтому Болтон попытается сорвать сделку.

      В "Мотор Сич" заявили, что соглашение с китайцами уже заключили. Теперь решение должен принять Антимонопольный комитет Украины, сообщает "Громадське"

      В китайском холдинге сообщили, что еще рано говорить наверняка о покупке компании. Американская сторона тоже воздержалась от комментариев относительно возможной встречи с украинцами.

      Ранее Китай принял решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп назвал такое решение Китая политически мотивированным и пообещал ответить дополнительными пошлинами. Все это происходит в рамках торговой войны Китая и США.

      blog_ava
      Аннексии Крыма могли помешать, – Трамп назвал виновного в нападении РФ на Украину
      26 августа
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      Теги: Новости политики Торговля Бизнес Китай Новости США Новости Украины
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