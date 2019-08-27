Радник Трампа з нацбезпеки Болтон анонсував свій візит в Україну

Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що "з нетерпінням" чекає майбутніх зустрічей з "партнерами" в Києві, однак конкретних дат він все ж не вказав.

Таку інформацію Болтон опублікував у своєму Twitter, підбиваючи підсумки візиту Трампа на саміті країн "Великої сімки", який проходив у французькому місті Біарриц.

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Я з нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей з нашими партнерами у Києві,

– написав Болтон.

The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 26, 2019

Болтон також додав, що США підтримують намагання президента України Володимира Зеленського з проведення реформ в країні.

До речі, 23 серпня газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ". За інформацією видання, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва на цьому тижні, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

Зазначимо, що український завод хоче придбати китайська компанія "Beijing Skyrizon Aviation". У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, пише газета.

Чому Китай хоче купити "Мотор Січ"?

Компанію купують, бо авіаційні двигуни – найуразливіше місце китайської оборонної промисловості, впевнені експерти. У США ж вважають, що посилення Китаю – питання національної безпеки. Саме тому Болтон спробує зірвати угоду.

У "Мотор Січ" заявили, що угоду з китайцями вже уклали. Тепер рішення має ухвалити Антимонопольний комітет України, повідомляє "Громадське"

У китайському холдингу повідомили, що ще зарано казати напевно про покупку компанії. Американська сторона теж утрималась від коментарів щодо можливої ​​зустрічі з українцями.

Що відомо про компанію "Мотор Січ"? "Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія експортує двигуни до 100 країн світу. Підприємству належать кілька великих заводів, авіакомпанія "Мотор Січ" та ТРК "Алекс". Прибутки компанії у 2018 році склали 1 мільярд 856,81 мільйона гривень.



Президент компанії – В'ячеслав Богуслаєв – український політик, депутат 5, 6, 7 та 8 скликань Верховної Ради, доктор технічних наук, професор. Герой України. До ради балотувався спочатку від "Партії регіонів", а потім – як самовисуванець. Він входить до списку 25 найбагатших людей України. Є автором близько 100 наукових праць і винаходів.