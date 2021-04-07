У советника Путина нашли поместье на Карибах за 15 млн евро: говорит, что взял в кредит – фото
Советник президента России Владимира Путина Валентин Юмашев и его супруга Татьяна купили имение на острове в Карибском море. Его цена составляет 15 миллионов евро.
Источник:"Важные истории"
Об этом говорится в расследовании "Трансперенси интернешнл – Россия", которое опубликовали в ряде СМИ. Ранее супруги неоднократно заявляли, что у них нет ни одной недвижимости за рубежом.
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Что известно о вилле Юмашевых
По данным расследования, поместье Юмашевых расположено на холме в 160 метрах от океана. Внутри есть:
- 6 спален,
- 8 ванных комнат,
- спортзал,
- массажный кабинет,
- большой бассейн и джакузи на террасе.
Недвижимость обошлась новым владельцам в 15 миллионов евро. Сам Юмашев подтвердил "Важным историям" покупку имения.
Как он заявил, что купил виллу за "кредит, который взял в одном из российских банков, плюс за заработанные деньги, с которых заплатил все налоги".
Смотрите фото виллы Юмашевых / Фото Jeanne Le Menn, Sibarth Real Estate
Покупка виллы
В 2020 году, по данным французского коммерческого реестра, Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартельм. В доверенности, которую оформили на юриста, указано, что компания создана "для приобретения объектов недвижимости".
Это и помогло Валентину и Татьяне оформить документы на покупку дома на острове. В выписке из договора купли-продажи речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров.
Выписка из французского реестра и сайт земельного кадастра Франции с указанием земельного участка / Фото "Важные истории"
Кто такой Валентин Юмашев
- В 1997 – 1998 годах он был главой администрации президента России Бориса Ельцина.
- С 1998 года он является советником президента Владимира Путина на общественных началах (о чем стало известно только в 2018 году).
- Его жена Татьяна – дочь Ельцина. В 1996 – 1999 годах была советником своего отца.
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