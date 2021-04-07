Советник президента России Владимира Путина Валентин Юмашев и его супруга Татьяна купили имение на острове в Карибском море. Его цена составляет 15 миллионов евро.

Об этом говорится в расследовании "Трансперенси интернешнл – Россия", которое опубликовали в ряде СМИ. Ранее супруги неоднократно заявляли, что у них нет ни одной недвижимости за рубежом.

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Что известно о вилле Юмашевых

По данным расследования, поместье Юмашевых расположено на холме в 160 метрах от океана. Внутри есть:

6 спален,

8 ванных комнат,

спортзал,

массажный кабинет,

большой бассейн и джакузи на террасе.

Недвижимость обошлась новым владельцам в 15 миллионов евро. Сам Юмашев подтвердил "Важным историям" покупку имения.

Справка. Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл – Россия", занимавшаяся расследованием, признана в России "иностранным агентом".

Как он заявил, что купил виллу за "кредит, который взял в одном из российских банков, плюс за заработанные деньги, с которых заплатил все налоги".

Смотрите фото виллы Юмашевых / Фото Jeanne Le Menn, Sibarth Real Estate

Покупка виллы

В 2020 году, по данным французского коммерческого реестра, Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартельм. В доверенности, которую оформили на юриста, указано, что компания создана "для приобретения объектов недвижимости".

Это и помогло Валентину и Татьяне оформить документы на покупку дома на острове. В выписке из договора купли-продажи речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров.



Выписка из французского реестра и сайт земельного кадастра Франции с указанием земельного участка / Фото "Важные истории"

Кто такой Валентин Юмашев