Радник президента Росії Володимира Путіна Валентин Юмашев і його дружина Тетяна купили маєток на острові в Карибському морі. Його ціна складає 15 мільйонів євро.

Про це мовиться у розслідуванні "Трансперенсі інтернешнл – Росія", яке опублікували у низці ЗМІ. Раніше подружжя неодноразово заявляло, що у них немає жодної нерухомості за кордоном.

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Що відомо про віллу Юмашевих

За даними розслідування, маєток Юмашевих розташований на пагорбі за 160 метрів від океану. Усередині є:

6 спалень,

8 ванних кімнат,

спортзал,

масажний кабінет,

великий басейн і джакузі на терасі.

Нерухомість обійшлася новим власникам у 15 мільйонів євро. Сам Юмашев підтвердив "Важливим історіям" купівлю маєтку.

Довідка. Автономна некомерційна організація "Центр антикорупційних досліджень та ініціатив "Трансперенсі Інтернешнл – Росія", яка займалася розслідуванням, визнана в Росії "іноземним агентом".

Як він заявив, що купив віллу за "кредит, який взяв в одному з російських банків, плюс за зароблені гроші, з яких заплатив всі податки".

Дивіться фото вілли Юмашевих / Фото Jeanne Le Menn, Sibarth Real Estate

Купівля вілли

У 2020 році, за даними французького комерційного реєстру, Юмашеві стали власниками компанії CDA, зареєстрованої на Сен-Бартельм. У довіреності, яку оформили на юриста, вказано, що компанія створена "для придбання об'єктів нерухомості".

Це і допомогло Валентину і Тетяні оформити документи на купівлю будинку на острові. У виписці з договору купівлі-продажу йдеться про об'єкт площею 2,5 тисячі квадратних метрів.



Виписка з французького реєстру і сайт земельного кадастру Франції із зазначенням земельної ділянки / Фото "Важные истории"

Хто такий Валентин Юмашев