Совладелец ЖК "Чайка" Андрей Шишов обвинил Алексея Кулагина в попытке рейдерского захвата

Во вторник, 28 мая, в 4:00 утра экс-руководитель компании "ОМОКС" Алексей Кулагин совершил очередную попытку рейдерского захвата жилого комплекса "Чайка", однако, как и в предыдущие разы, она провалилась.

Об этом журналистам рассказали собственники ЖК "Чайка", пишет издание "Апостроф". Также в сообщении утверждается, что собственники, действуя в правовом поле, дали жесткий отпор рейдерам.

"Наш сотрудник Алексей Кулагин, который с помощью рейдеров решил стать собственником ЖК "Чайка", в очередной раз получил достойный отпор. Действиям экс-управляющего Кулагина будет дана правовая оценка. Рейдерами занимаются правоохранительные органы. Мы уверены в их объективности и профессионализме", – рассказал один из владельцев ЖК "Чайка" Андрей Шишов.

Журналисты следят за событиями и намерены представить результаты собственного расследования, - пишет издание.

Также Апостроф утверждает, что это не первый раз, когда Кулагин пытается захватить ЖК "Чайка". Предыдущую попытку он предпринял в 2018 году, под прикрытием "антирейдеров".

Как сообщалось ранее, на пресс-конференции в Киеве Алексей Кулагин заявил о попытке рейдерского захвата ЖК "Чайка" со стороны Андрея Шишова и Павла Климца.