Співвласник ЖК "Чайка" Андрій Шишов звинуватив Олексія Кулагіна у спробі рейдерського захоплення

Про це журналістам розповіли власники ЖК "Чайка", пише видання "Апостроф". Також у повідомленні стверджується, що власники, діючи в правовому полі, дали жорстку відсіч рейдерам.

"Наш співробітник Олексій Кулагін, який з допомогою рейдерів вирішив стати власником ЖК "Чайка", вкотре отримав гідну відсіч. Діям екс-керуючого Кулагіна буде дана правова оцінка. Рейдерами займаються правоохоронні органи. Ми впевнені в їх об'єктивності і професіоналізм", – розповів один із власників ЖК "Чайка" Андрій Шишов.

Журналісти стежать за подіями і мають намір представити результати власного розслідування, пише видання.

Також Апостроф стверджує, що це не перший раз, коли Кулагін намагається захопити ЖК "Чайка". Попередню спробу він зробив в 2018 році під прикриттям "антирейдерів".

Як повідомлялося раніше, на прес-конференції в Києві Олексій Кулагін заявив про спробу рейдерського захоплення ЖК "Чайка" з боку Андрія Шишова і Павла Климця.