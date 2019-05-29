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      Співвласник ЖК "Чайка" Андрій Шишов звинуватив Олексія Кулагіна у спробі рейдерського захоплення

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      Співвласник ЖК "Чайка" Андрій Шишов звинуватив Олексія Кулагіна у спробі рейдерського захоплення

      У вівторок, 28 травня, о 4 годині ранку екс-керівник компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін здійснив чергову спробу рейдерського захоплення житлового комплексу "Чайка", однак, як і в попередні рази, вона провалилася.

      Про це журналістам розповіли власники ЖК "Чайка", пише видання "Апостроф". Також у повідомленні стверджується, що власники, діючи в правовому полі, дали жорстку відсіч рейдерам.

      "Наш співробітник Олексій Кулагін, який з допомогою рейдерів вирішив стати власником ЖК "Чайка", вкотре отримав гідну відсіч. Діям екс-керуючого Кулагіна буде дана правова оцінка. Рейдерами займаються правоохоронні органи. Ми впевнені в їх об'єктивності і професіоналізм", – розповів один із власників ЖК "Чайка" Андрій Шишов.

      Журналісти стежать за подіями і мають намір представити результати власного розслідування, пише видання.

      Також Апостроф стверджує, що це не перший раз, коли Кулагін намагається захопити ЖК "Чайка". Попередню спробу він зробив в 2018 році під прикриттям "антирейдерів".

      Як повідомлялося раніше, на прес-конференції в Києві Олексій Кулагін заявив про спробу рейдерського захоплення ЖК "Чайка" з боку Андрія Шишова і Павла Климця. 

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      Теги: Новини України
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