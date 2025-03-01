Сообщает 24 Канал со ссылкой на письмо Виктора Орбана от 1 марта к президенту Евросовета Антониу Кошти, оказавшегося в распоряжении журналиста Саболча Пани.

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Почему Орбан против совместного заявления ЕС

В письме Орбан заявил о "стратегических разногласиях" в политике в отношении Украины, которые "нельзя решить правками или коммуникациями".

Убежден, что ЕС, по примеру США, должен войти в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивый мир в Украине. Этот подход невозможно гармонизировать с тем, что отражен в проекте коммюнике,

– говорится в письме.

Он добавил, что в связи с этим предлагает вообще не пытаться принять совместное письменное заявление по Украине по итогам саммита, который должен состояться 6 марта, в его нынешнем виде, поскольку это лишь подчеркнет "раскол в ЕС".

"Вместо этого предлагаю ограничить письменные выводы упоминанием и поддержкой резолюции Совбеза ООН 2774 (2025), принятой 24 февраля 2025 года (резолюция внесена США, где нет упоминания об агрессии России, – 24 Канал). Данная резолюция обозначает новую фазу в истории конфликта и делает несоответствующим все ранее согласованные формулировки Евросовета", – предложил Орбан.

Напомним, что Орбан поддержал президента США Дональда Трампа в споре с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 28 февраля в Белом доме. По его словам, американский лидер "мужественно выступал за мир".