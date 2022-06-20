Такое поведение – замечательный индикатор сразу нескольких вещей.

Читайте также Пощечина "собирателю" земель: Токаев предусмотрел шаги Путина и сыграл на опережение

Сильный Казахстан

Первая. Это – своего рода громкая декларация о реальной независимости Казахстана от России и ее интеграционных проектов.

Имея на своей территории ну очень серьезное русскоязычное меньшинство, большое присутствие российского бизнеса, космодром Байконур, в конце концов, казахский президент не боится делать подобные заявления, фактически вступая с Кремлем "в контры".

Он буквально не боится себе такое позволить – потому, что чувствует силу в себе и за собой. И с каждым новым днем все меньше такой силы чувствует в России.

Привет из Пекина

Вторая. Это большой привет всем, кто любит с задумчивым видом рассуждать о том, что Китай – это потенциальный или реальный союзник России, что "братство диктатур" объединится и все такое.

Пекин давно имеет большие интересы в Казахстане и постоянно наращивает там свое присутствие.

Китайцы – народ аккуратный и деликатный, но последовательный и упрямый. Они могут двигаться по миллиметру, ровно настолько, насколько им позволят, но ни на секунду не останавливаясь. Они и двигались все это время в Казахстане ровно таким образом, чтобы наращивать свое влияние, однако не вызывать резкой реакции России.

Токаев сделал заявления, которые, помимо прочего, чисто на политическом уровне в ближайшей перспективе обнуляют российское влияние. Притом, обнуляют столь резко, что сомнений в том, что ощущают за собой серьезную поддержку – никаких. И если это Китай (а это – Китай), то, судя по всему, дела у России реально плохи – для китайцев в нормальной ситуации подобное уж как-то чересчур. А для ненормальной – ну, наверное…

"Совок" реально разваливается

Третья. Мы видим очередной этап окончательного распада СССР. После 1991 "совок" по факту потерял лишь Балтию. Все остальные республики остались в формате СНГ, просто власть растащили по норам местные элиты.

С таким Кремлю еще можно было мириться, пусть и с трудом. С тех пор там все грезили "возвращать и укреплять". Однако постепенно отдрейфовал в сторону Турции Азербайджан, с 2004 совершенно в другом направлении движется Украина, теперь вот – очень акцентированно Казахстан. Грузия, Молдова, азиатские государства – практически все идут своим путем.

В 100% орбите влияния Москвы остаются лишь Беларусь да Армения.

Первая потому, что режим у нас тут такой: он без России не жизнеспособен. Мы тут хвалились, какие мы передовые на пост-советском пространстве, а по факту оказалось, что едва ли не единственные, кому 30-ти лет не хватило, чтобы суверенное государство построить.

Армения же потому, что она исторически привязалась к Москве перед постоянной азербайджанско-турецкой угрозой, плюс – там есть военная база. Вот на таком вот фоне Путин взялся "собирать земли". Что называется, когда слова и мечты сильно расходятся с реальностью.

Многоходовочка года

Ну а вообще же, в свете всего получившегося на выходе, мы тут видим замечательную картину, иллюстрирующую степень вменяемости пост-советских правителей, засевших в ОДКБ.

Тех самых, кто, теряя тапки, бегом спешили отправить свои войска в Казахстан, чтобы отстоять власть политика, который примерно через полгода их открыто и унизительно пошлет.

Это, конечно, многоходовочка такого уровня, что заслуживает места в учебниках политического искусства как пример дальновидности и прагматизма.

Банально интересно: еще остались такие, кто верит, что эти руководители способны выиграть у Запада цивилизационное противостояние?

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: