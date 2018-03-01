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Совсем юный: появилась информация и фото трагически погибшего на Донбассе бойца

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Умер юный военный Александр Казимиров, воевавший на Донбассе
Умер юный военный Александр Казимиров, воевавший на Донбассе / Фото из открытых источников

Украина снова потеряла еще одного бойца на фронте – в больнице умер военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Александр Казимиров.

Об этом сообщил журналист и волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что 21-летний военнослужащий умер еще в ночь на 26 февраля, однако информация о трагической смерти стала известна только сейчас. Парень был уроженцем села Щербани Хмельницкой области.

"Умер не выходя из комы, в которой пробыл несколько недель после подрыва на мине, в ночь с 25 на 26.02.2018", – написал волонтер.

Кроме того, по данным штаба АТО, Александр служил по контракту с 2016 года. 18 февраля получил тяжелые ранения, подорвавшись на мине. Его прооперировали в Харьковском госпитале, однако он так и не пришел в сознание.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Потери АТО Новости Хмельницкого
Источник: 24 Канал
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