Зовсім юний: з'явилась інформація і фото трагічно загиблого на Донбасі бійця

Україна знову втратила ще одного бійця на фронті – у лікарні помер військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Олександр Казіміров.

Про це повідомив журналіст і волонтер Назар Приходько на своїй сторінці в Facebook.

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Зазначається, що 21-річний військовослужбовець помер ще в ніч на 26 лютого, проте інформація про трагічну смерть стала відома лише зараз. Хлопець був уродженцем села Щербані Хмельницької області.

Помер не виходячи з коми, в якій пробув декілька тижнів після підриву на міні, в ніч з 25 на 26.02.2018,

– написав волонтер.

Окрім того, за даними штабу АТО, Олександр служив за контрактом з 2016 року. 18 лютого отримав важкі поранення, підірвавшись на міні. Його прооперували у Харківському госпіталі, проте він так і не прийшов у свідомість.