17:16
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зовсім юний: з'явилась інформація і фото трагічно загиблого на Донбасі бійця

3578 Читать новость на русском
Помер юний військовий Олександр Казіміров, що воював на Донбасі
Помер юний військовий Олександр Казіміров, що воював на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Україна знову втратила ще одного бійця на фронті – у лікарні помер військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Олександр Казіміров.

Про це повідомив журналіст і волонтер Назар Приходько на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Україна втратила 19-річного воїна в АТО: з'явилась інформація про обставини та фото

Зазначається, що 21-річний військовослужбовець помер ще в ніч на 26 лютого, проте інформація про трагічну смерть стала відома лише зараз. Хлопець був уродженцем села Щербані Хмельницької області.

Помер не виходячи з коми, в якій пробув декілька тижнів після підриву на міні, в ніч з 25 на 26.02.2018,
– написав волонтер.

Окрім того, за даними штабу АТО, Олександр служив за контрактом з 2016 року. 18 лютого отримав важкі поранення, підірвавшись на міні. Його прооперували у Харківському госпіталі, проте він так і не прийшов у свідомість.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Втрати Збройні Сили України АТО Новини Хмельницького
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 188
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
16958
Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
сьогодні, 16:22 Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
1191
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 576
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 2082
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук