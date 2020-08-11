Ювелирная компания в Израиле работает над созданием уникальной защитной маски. Изделие из белого золота, весом 1 800 каратов, будет украшено 3 600 бриллиантами.

Ее цена достигает 1,5 миллиона долларов, сообщает The Times of Israel.

Интересно Француз пожаловался на скучную работу и получил за это 50 тысяч евро

Владелец компании Исаак Леви отказался называть имя заказчика. Однако сообщил, что это – китайский бизнесмен, который сейчас живет в США.

Он хочет, чтобы его маска была самой дорогой в мире. Еще одно требование – чтобы она была готова к концу 2020 года. Это, по словам Леви, выполнить легче всего.

Дизайнер показал журналистам несколько частей маски, покрытых бриллиантами: на одной из золотых пластин имеется отверстие для фильтра.



Золотая защитная маска для китайского бизнесмена / Фото AP

Ювелир подчеркнул, что "все за деньги не купишь". Но если можно купить очень дорогую маску от COVID-19, и мужчина хочет надеть ее, прогуляться и привлечь внимание, он должен быть доволен.

Леви также предположил, что такая дорогая маска "может указать неправильный путь" в то время, когда миллионы людей в мире потеряли работу и находятся в трудном финансовом положении. Несмотря на это, он благодарен за возможность создать это уникальное изделие.

"Сейчас очень тяжелые времена. Поэтому я рад, что эта маска дала нам достаточно работы, и наши сотрудники имеют возможность работать", – пояснил он.