Ювелірна компанія в Ізраїлі працює над створенням унікальної захисної маски. Виріб із білого золота, вагою 1 800 каратів, буде прикрашений 3 600 діамантами.

Її ціна сягає 1,5 мільйона доларів, повідомляє The Times of Israel.

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Власник компанії Ісаак Леві відмовився називати ім'я замовника. Проте повідомив, що це – китайський бізнесмен, який зараз живе у США.

Він хоче, аби його маска була найдорожчою у світі. Ще одна вимога – аби вона була готова до кінця 2020 року. Це, за словами Леві, виконати найлегше.

Дизайнер показав журналістам кілька частин маски, вкритих діамантами: на одній із золотих пластин є отвір для фільтра.



Золота захисна маска для китайського бізнесмена / Фото AP

Ювелір підкреслив, що "все за гроші не купиш". Але якщо можна придбати дуже дорогу маску від COVID-19, і чоловік хоче одягнути її, прогулятися та привернути увагу, він повинен бути задоволеним.

Леві також припустив, що така дорога маска "може вказати неправильний шлях" в час, коли мільйони людей у світі втратили роботу та перебувають у скрутному фінансовому становищі. Попри це, він вдячний за можливість створити цей унікальний виріб.

"Зараз – дуже важкі часи. Тож я радий, що ця маска дала нам достатньо роботи і наші співробітники мають можливість працювати", – пояснив він.