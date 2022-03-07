Телеграм-канал "Поиск пропавших" позволяет оперативно получать информацию о найденных, а также потерянных детях.
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Как воспользоваться телеграм-каналом "Поиск пропавших"
Для этого вам необходимо в запросе указать:
- имя и фамилию пропавшего человека
- его год рождения
- обстоятельства, при которых он исчез
- когда последний раз была связь с ним
- его контактный номер
Кроме того, просят очень тщательно проверять информацию. К сожалению, у нас ведется также информационная война, направленная на распространение паники среди населения.