Телеграм-канал "Поиск пропавших" позволяет оперативно получать информацию о найденных, а также потерянных детях.

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Как воспользоваться телеграм-каналом "Поиск пропавших"

Для этого вам необходимо в запросе указать:

  • имя и фамилию пропавшего человека
  • его год рождения
  • обстоятельства, при которых он исчез
  • когда последний раз была связь с ним
  • его контактный номер

Кроме того, просят очень тщательно проверять информацию. К сожалению, у нас ведется также информационная война, направленная на распространение паники среди населения.