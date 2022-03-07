Телеграм-канал "Поиск пропавших" позволяет оперативно получать информацию о найденных, а также потерянных детях.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Как воспользоваться телеграм-каналом "Поиск пропавших"

Для этого вам необходимо в запросе указать:

имя и фамилию пропавшего человека

его год рождения

обстоятельства, при которых он исчез

когда последний раз была связь с ним

его контактный номер

Также поисковая база поможет найти взрослых, с которыми потерялась связь.

Кроме того, просят очень тщательно проверять информацию. К сожалению, у нас ведется также информационная война, направленная на распространение паники среди населения.