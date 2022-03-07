Телеграм-канал "Пошук зниклих" дозволяє оперативно отримувати інформацію про знайдених, а також загублених дітей.
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Як скористатися телеграм-каналом "Пошук зниклих"
Для цього вам необхідно у запиті вказати:
- ім'я та прізвище зниклої людини
- її рік народження
- обставини, за яких вона зникла
- коли востаннє був зв'язок із нею
- її контактний номер
Крім того, просять дуже уважно перевіряти інформацію. На жаль, у нас ведеться також інформаційна війна, яка спрямована на поширення паніки серед населення.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!