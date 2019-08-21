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      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

      Создана первая в мире безпохмельная водка

       
      Вода

      Алкогольный рынок всколыхнула новость о создании первой в мире водки, после которой не болит голова.

      Эксперты утверждают, украинцам больше не придется страдать от похмелья.

      Как сообщает сайт Института Потребительских Экспертиз, первой в мире водкой, которая не вызывает похмелья, стала "Мороша Сила Карпат". Именно этот напиток с привычным градусом и чистым водочным вкусом по итогам исследований Института Потребительских Экспертиз показал рекордно низкое содержание альдегидов. Эксперты объясняют, что именно эти вещества влияют не только на вкус и запах водки, но и на самочувствие с утра.

      Согласно результатам исследований именно отечественная "Мороша Сила Карпат" впервые признана водкой, которая не вызывает похмелья.

      Создатели первой "безпохмельной" заявляют, залогом успеха "Мороша" стало ее природное происхождение: минеральная вода Карпат, лучший спирт и натуральные компоненты в составе. Именно благодаря своей исключительной натуральности и уникальной технологии естественной фильтрации, водка "Мороша Сила Карпат" отличается мягкостью и гарантирует хорошее самочувствие с утра.

      Теги: Новости Украины Алкоголь
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