Створено першу в світі безпохмільну горілку

Алкогольний ринок сколихнула новина про створення першої у світі горілки, після якої не болить голова.

Експерти стверджують, українцям більше не доведеться страждати від похмілля.

Як повідомляє сайт Інституту Споживчих Експертиз, першою у світі горілкою, яка не викликає похмілля, стала "Мороша Сила Карпат". Саме цей напій зі звичним градусом і чистим горілчаним смаком за підсумками досліджень Інституту Споживчих Експертиз показав рекордно низький вміст альдегідів. Експерти пояснюють, що саме ці речовини впливають не тільки на смак і запах горілки, але і на самопочуття з ранку.

Так, згідно з результатами досліджень саме вітчизняна "Мороша Сила Карпат" вперше визнана горілкою, яка не викликає похмілля.

Творці першої "безпохмільної" заявляють, запорукою успіху "Мороша" стало її природне походження: мінеральна вода Карпат, кращий спирт і натуральні компоненти в складі. Саме завдяки своїй винятковій натуральності та унікальної технології природної фільтрації, горілка "Мороша Сила Карпат" відрізняється м'якістю і гарантує хороше самопочуття з ранку.