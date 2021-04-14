Создание баз НАТО на территории Украины, – Яковенко сказал, что может остановить агрессию России
Концентрация российских войск у границ Украины становится все опаснее. Поэтому государство должно защитить себя.
Источник:24 канал
В этом ей может помочь Организация Североатлантического договора. Такое мнение в эфире высказал российский журналист Игорь Яковенко.
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Решение проблемы – базы НАТО в Украине
По его словам, объем группировок России возле Украины напоминает количество войск Второй мировой войны.
Решение этой проблемы – угрозы российской агрессии – это создание баз НАТО на территории Украины и постепенное, несмотря на все проблемы и споры. Вхождение государства в Альянс,
– отметил Яковенко.
Путин не посягает на страны Балтии
Он отметил, что безусловно, глава Кремля Владимир Путин не посягает и не позарится на страны Балтии, несмотря на то, что они территориально меньше и маловооружены. "Потому что там НАТО. Это барьер для Путина", – сказал журналист.
Украина должна укрепить отношения с НАТО
По мнению Яковенко, сейчас большие надежды на то, что страны НАТО поймут, что Украина – это площадка, которая защищает их от российской агрессии.
Где расположены войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала
В то же время Украина должна закрепить свое вооружение и укрепить переговоры со странами Альянса, в частности с Турцией и США.
"Это то направление, которым Украина должна идти, чтобы защитить себя. Это станет реальным знаком для России, что для нее это не будет просто "прогулка", – добавил он.
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