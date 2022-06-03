Инициатором создания индустриального парка стало Глуховское территориальное общество Фастовского района Киевской области. Согласно концепции парка, предварительные инвестиции в его строительство составят 1,4 млрд грн. Привлечение государственного финансирования не предполагается.

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Инициатором создания индустриального парка "Марамуреш" стал Солотвинский поселковый совет Тячевского района Закарпатской области. Согласно концепции парка, ориентировочные расходы на обустройство его инфраструктуры составят 352,6 млн. грн. Солотвинский поссовет в 2022-2025 годах планирует обеспечить 8,5% необходимых ресурсов, остальные – средства частных инвесторов.

Решение принималось не Министерством экономики, а Кабинетом Министров. Это предусмотрено изменениями закона "Об индустриальных парках", которые Президент подписал осенью 2022 года.

Они, в частности, предусматривают возможность государственного финансирования строительства инфраструктуры и компенсации управляющим компаниям и участникам индустриальных парков затрат на подключение и присоединение к электросетям. Также вводится возможность компенсации участникам индустриальных парков процентных ставок по кредитам на обустройство ИП, приобретение оборудования, операционные расходы и т.п.

Инициатор пакета законопроектов по развитию индустриальных парков, народный депутат Дмитрий Кисилевский, сообщил, что в ближайшее время ожидается принятие во втором чтении еще двух законов, предусматривающих налоговые и таможенные стимулы. В частности, законопроекты №5688 и №5689 предусматривают освобождение резидентов индустриальных парков от импортного НДС и таможенной пошлины на оборудование, а также освобождение от налога на прибыль на 10 лет. Кроме того, органы местного самоуправления получают право предоставлять льготы по местным налогам.

Индустриальные парки могут облегчить релокацию предприятий, вынужденных перенести производство из восточных областей Украины. Кроме того, этот долгосрочный инструмент будет способствовать восстановлению украинской промышленности и созданию новых рабочих мест на современном производстве. Индустриальные парки - общемировая практика стимулирования промышленности, активно используемая в ЕС,

– отметил Дмитрий Кисилевский.

Законопроекты №5688 и №5689 были в повестке дня последних двух заседаний Верховной Рады, но депутаты не успевали начать их рассмотрение.