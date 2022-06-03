Ініціатором створення індустріального парку стала Глухівська територіальна громада Фастівського району Київської області. Згідно з концепцією парку, попередні інвестиції у його будівництво становитимуть 1,4 млрд грн. Залучення державного фінансування не передбачається.

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Ініціатором створення індустріального парку “Марамуреш” стала Солотвинська селищна рада Тячівського району Закарпатської області. Згідно з концепцією парку, орієнтовні витрати на облаштування його інфраструктури становитимуть 352,6 млн. грн. Солотвинська селищна рада у 2022-2025 роках планує забезпечити 8,5% необхідних ресурсів, решта – кошти приватних інвесторів.

Рішення приймалося не Міністерством економіки, а Кабінетом Міністрів. Це передбачено змінами до закону “Про індустріальні парки”, які Президент підписав восени 2022 року.

Вони, зокрема, передбачають можливість державного фінансування будівництва інфраструктури та компенсація керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків витрат на підключення та приєднання до електромереж. Також запроваджується можливість компенсації учасникам індустріальних парків відсоткових ставок за кредитами на облаштування ІП, придбання обладнання, операційні витрати тощо.

Ініціатор пакету законопроєктів щодо розвитку індустріальних парків, народний депутат Дмитро Кисилевський, повідомив, що найближчим часом очікується прийняття в другому читанні ще двох законів, які передбачатимуть податкові та митні стимули. Зокрема, законопроєкти №5688 та №5689 передбачають звільнення резидентів індустріальних парків від імпортного ПДВ і мита на обладнання, а також звільнення від податку на прибуток на 10 років. Крім того, органи місцевого самоврядування отримують право надавати пільги за місцевими податками.

Індустріальні парки можуть полегшити релокацію підприємств, які змушені перенести виробництво зі східних областей України. Крім того, цей довгостроковий інструмент сприятиме відновленню української промисловості і створенню нових робочих місць на сучасних виробництва. Індустріальні парки - загальносвітова практика стимулювання промисловості, яка активно використовується в ЄС,

– відзначив Дмитро Кисилевський.

Законопроєкти №5688 та №5689 були в порядку денному останніх двох засідань Верховної Ради, але депутати не встигали почати їх розгляд.