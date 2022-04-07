По данным источников 24 канала в разведке, обычно информационные подразделения состоят из трех лиц и подчиняются непосредственно начальнику оперативного штаба армии. Дислоцироваться эти штабы могут на захваченных территориях базирования украинских бригад.

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Русские перебрасывали силы своих армий примерно через 3 дня после взятия того или иного населенного пункта на юге – поскольку офицеры этих подразделений непосредственного участия в боевых действиях не принимают.

Россия уделяет информационной войне огромное внимание

Главные задачи, которые командование поставило перед террористами из сил информационного противоборства – уничтожение доступа к проукраинским средствам массовой информации. Именно поэтому оккупанты сразу уничтожали телевизионные башни и пытались лишить людей правды.

Руководители каждого из подразделений ИПсО регулярно готовят доклады о состоянии на информационном фронте командирам армий. Для этого генералы лично прибывают к штабам в 7:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 и в 23:00. То есть информационная война для оккупантов столь же важна, как и непосредственно продвижение вооруженных сил на земле.

Контролем информационного пространства спецназовцы занимаются круглосуточно. Фактически российские офицеры читают вообще все новости как в местных, так и во всеукраинских СМИ.

Отдельные люди занимаются мониторингом каналов в телеграмме.

Конечно, параллельно с этим захватчики изучают информацию об активности украинских журналистов в том или ином регионе, но этой деятельностью занимаются не военные, а ФСБшники.

Как россияне продвигают фейки и пропаганду на недавно оккупированных городах

Поскольку полноценно и быстро запустить процесс пропаганды на территориях, которые оказались под контролем России, оккупанты не могут, им приходится лишь продвигать определенные нарративы посредством распространения печатной пропагандистской продукции, а также создавать новые каналы в телеграмме с "местными новостями".

В многочисленных постах в соцсети захватчики рассказывают о том, что города станут российскими", показывают, насколько много людей сотрудничают с оккупантами, а также демонстрируют кадры с раздачей гуманитарной помощи. Конечно, при этом постепенно запускают фейки об "обстрелах ВСУ".

Например, на Запорожье террористы создали следующие сообщества (редакция 24 канала не будет давать ссылки на них, чтобы не рекламировать захватчиков):

"Новый Мелитополь"

"Бердянск ZaVtra"

"Запорожье сегодня"

"Энергодар сегодня"

"Токмак сегодня".

Кроме того, российские террористы продвигают другие каналы:

"Южный Плацдарм"

"Харьков Z"

"Дикое Поле"

"Херсонский Вестник"

"KOLAH".

Раз в неделю войска поощряют к ненависти

Кроме непосредственного влияния на гражданских людей российские оккупанты занимаются еще и психологической подготовкой личного состава для жестоких убийств украинцев. Поскольку военным запрещено обсуждать между собой целесообразность "спецоперации", а также огромное количество потерь, сотрудники отделов военно-политической работы готовят для них информацию для политических собраний. На них захватчикам устраивают настоящую пятиминутку ненависти.