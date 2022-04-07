За даними джерел 24 каналу у розвідці, зазвичай інформаційні підрозділи складаються з трьох осіб та підпорядковуються безпосередньо начальнику оперативного штабу армії. Дислокуватися ці штаби можуть на захоплених територіях базування українських бригад.

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Росіяни перекидали сили ІПСО своїх армій приблизно через 3 дні після взяття того чи іншого населеного пункту на півдні – оскільки офіцери цих підрозділів безпосередньої участі у бойових діях не приймають.

Росія приділяє інформаційній війні величезну увагу

Головні завдання, які командування поставило перед терористами з сил інформаційного протиборства – знищення доступу до проукраїнських засобів масової інформації. Саме через це окупанти одразу знищували телевізійні вежі та намагалися позбавити людей правди.

Очільники кожного з підрозділів ІПСО регулярно готують доповіді про стан на інформаційному фронті командирам армій. Для цього генерали особисто прибувають до штабів о 7:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 та о 23:00. Тобто інформаційна війна для окупантів є настільки ж важливою, як і безпосередньо просування збройних сил на землі.

Контролем інформаційного простору спецпризначенці займаються цілодобово. Фактично російські офіцери читають взагалі всі новини як у місцевих, так і у всеукраїнських ЗМІ.

Окремі люди займаються моніторингом каналів у телеграмі.

Звісно, паралельно з цим загарбники вивчають інформацію про активність українських журналістів у тому чи іншому регіоні, але цією діяльністю займаються не військові, а ФСБшники.

Як росіяни просувають фейки та пропаганду на нещодавно окупованих містах

Оскільки повноцінно та швидко запустити процес пропаганди на територіях, які опинилися під контролем Росії, окупанти не можуть, їм доводиться лише просувати певні наративи за допомогою розповсюдження печатної пропагандистської продукції, а також створювати нові канали у телеграмі з "місцевими новинами".

У численних постах в соцмережі загарбники розповідають про те, що "міста стануть російськими", показують, наскільки багато людей співпрацюють з окупантами, а також демонструють кадри з роздачею гуманітарної допомоги. Звісно, при цьому поступово запускають фейки про "обстріли ЗСУ".

Наприклад, на Запоріжжі терористи створили наступні спільноти (редакція 24 каналу не даватиме посилання на них, аби не рекламувати загарбників):

"Новый Мелитополь"

"Бердянск ZaVtra"

"Запорожье сегодня"

"Энергодар сегодня"

"Токмак сегодня".

Крім того, російські терористи просувають інші канали:

"Южный Плацдарм"

"Харьков Z"

"Дикое Поле"

"Херсонский Вестник"

"KOLAH".

Раз на тиждень війська заохочують до ненависті

Окрім безпосереднього впливу на цивільних людей російські окупанти займаються ще й психологічною підготовкою особового складу для жорстоких вбивств українців. Оскільки військовим заборонено обговорювати між собою доцільність "спецоперації", а також величезну кількість втрат, співробітники відділів військово-політичної роботи готують для них інформацію для політичних зібрань. На них загарбникам влаштовують справжню п'ятихвилинку ненависті.