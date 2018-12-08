Создание единой поместной церкви: что изменится в аннексированном Крыму
В Украине должна появиться Единая поместная православная церковь. 15 декабря во время Собора руководители УПЦ должны принять решение об объединении церкви и избрать предстоятеля. Россия выступила против, а потому может измениться положение крымских епархий разных патриархатов. Ведь до сих пор УПЦ КП в Крыму претерпевала притеснения – после аннексии у нее забрали часть храмов.
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Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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