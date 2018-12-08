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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Создание единой поместной церкви: что изменится в аннексированном Крыму

      Крым.Реалии 82 Читати новину українською

      В Украине должна появиться Единая поместная православная церковь. 15 декабря во время Собора руководители УПЦ должны принять решение об объединении церкви и избрать предстоятеля. Россия выступила против, а потому может измениться положение крымских епархий разных патриархатов. Ведь до сих пор УПЦ КП в Крыму претерпевала притеснения – после аннексии у нее забрали часть храмов.

      Также в выпуске:

      Международный сервис OpenStreetMap отрезал Крым от Украины: детали громкого скандала.

      Российская Федерация перебрасывает мощное оружие в аннексированный Крым.

      В столице Украины сыграли спектакль по пьесе Олега Сенцова.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Томос Единая поместная церковь УПЦ МП УПЦ КП Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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