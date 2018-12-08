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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Створення Єдиної помісної церкви: що зміниться в анексованому Криму

      Крим.Реалії 202 Читать новость на русском

      В Україні має з'явитися Єдина помісна православна церква. 15 грудня під час Собору керівники УПЦ мають ухвалити рішення про об'єднання церкви та обрати предстоятеля. Росія виступила проти, а тому може змінитись становище кримських єпархій різних патріархатів. Адже дотепер УПЦ КП в Криму зазнавала утисків – після анексії в неї забрали частину храмів, досі тиснуть на священиків.

      Також у випуску:

      Міжнародний сервіс OpenStreetMap відрізав Крим від України: деталі гучного скандалу.

      Російська Федерація перекидає потужну зброю до анексованого Криму.

      У столиці України зіграли виставу за п'єсою Олега Сенцова.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Єдина помісна церква Томос УПЦ МП Крим.Реалії УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
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