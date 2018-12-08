Створення Єдиної помісної церкви: що зміниться в анексованому Криму

В Україні має з'явитися Єдина помісна православна церква. 15 грудня під час Собору керівники УПЦ мають ухвалити рішення про об'єднання церкви та обрати предстоятеля. Росія виступила проти, а тому може змінитись становище кримських єпархій різних патріархатів. Адже дотепер УПЦ КП в Криму зазнавала утисків – після анексії в неї забрали частину храмів, досі тиснуть на священиків.

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