Створення Єдиної помісної церкви: що зміниться в анексованому Криму
В Україні має з'явитися Єдина помісна православна церква. 15 грудня під час Собору керівники УПЦ мають ухвалити рішення про об'єднання церкви та обрати предстоятеля. Росія виступила проти, а тому може змінитись становище кримських єпархій різних патріархатів. Адже дотепер УПЦ КП в Криму зазнавала утисків – після анексії в неї забрали частину храмів, досі тиснуть на священиків.
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Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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