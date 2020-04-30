Создание ОТГ на финише – местные феодалы не сдаются

Создание ОТГ на финишной прямой. Правительство доукомплектует страну общинами. Треть областей уже имеет утвержденные перспективные планы, которые охватывают всю их территорию. Остальные – одной ногой в этом процессе. Но несмотря на это, на местах иногда "штормит". И даже карантин этому не помеха.

Я знаю о Львовщине. Со дня на день должно быть правительственное решение и по нашей области. Собственно Львовская ОТГ (с центром именно во Львове) будет лишь одной из более 60 запланированных объединенных общин, но какие страсти здесь кипели вокруг ее создания. Да что там – и до сих пор не утихают.

Самый свежий пример – село Борки. В перспективных планах они должны быть в составе Львовской ОТГ. Но буквально за несколько дней до заседания правительства, несмотря на карантин, сельский председатель созывает внеочередную сессию – и голосуют за присоединение к Ивано-Франковской ОТГ. Председатель Ивано-Франковской шокирован, потому что в свое время звал Борки в свою общину, а они категорически отказались.

Что же произошло и почему так срочно надо было принимать решение, которое фактически ни на что не влияет? Поясню. Это такая отчаянная попытка запрыгнуть в последний вагон поезда. Конечно, срежиссированный заинтересованными в ресурсах Борок местными феодалами. Я понимаю, трудно и обидно сдавать позиции, отдавать насиженные места и прикормленные контакты. По моей информации "эксперты", лоббисты, депутаты разных уровней, другие заинтересованные лица делают все возможное, чтобы повлиять на правительство и выхолостить Львовскую ОТГ. Зачем? Никакого здравого смысла или стратегического видения. Все банально просто – потому что кто-то попросил: кум, сват, брат, просто знакомый или бывший сотрудник и т.д.

И таких "борок" было много с тех пор, как на этапе добровольного объединения общин была поставлена ​​точка. И за формирование ОТГ взялось государство.

К чему я веду?

Почему так случилось, что крупные города в процессе объединения общин фактически были унижены. Хотя методика формирования ОТГ предусматривала приоритетность именно сплочения вокруг крупных городов, а следовательно, создание прежде всего способных общин. Но не тут-то было. Хотелось бы, чтобы хоть на этом, последнем этапе правительство таки смогло это признать и, где есть возможность, исправить ситуацию. В контексте Львова – не просто присоединить несколько окрестных сел, а учесть сложившиеся годами экономические, социальные и инфраструктурные связи.

Потому что местные князьки сегодня есть, а завтра нет. И ситуация с коронавирусом это хорошо показала. Красивые построенные амбулатории – это еще не все. В случае пандемии окружающие села не могут не сотрудничать с областным центром. И речь не только о медицинской помощи, но и о таких коммунальных вещах, как машины и коммунальные силы для дезинфекции. Объединение усилий – только это дает в сумме нужный эффект.

И чем это не еще одно доказательство сложившейся Львовской агломерации?

С точки зрения экономики, коронавирус тоже подталкивает к выводу: маленькие общины практически не имеют шансов выжить. Даже если до сих пор они себя хорошо чувствовали. Часть налогов в этом году они потеряли, остальные "просели", государственные субвенции забрали. Даже Львову будет тяжело. При том, что есть большой запас прочности, наработанный в прошлые годы.

Автор Любомир Зубач