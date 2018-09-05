Созданы клетки, которые будут охотиться на микробов

Биологам удалось создать синтетические клетки-"франкенштейны" для охоты на микробов. Искусственные клетки содержат набор необходимых инструментов для обнаружения и уничтожения бактерий.

Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Полученные структуры клетками можно назвать лишь условно – они состоят из мембранных пузырьков и отдельных очищенных компонентов, необходимых для работы, но не способны к сложной активности или размножения. Они как полуживые биохимические элементы – "франкенштейны".

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Мы сконструировали искусственные клетки из отдельных деталей, как из конструктора Lego. Внутри липидных пузырьков, которые напоминают мембранные структуры обычной клетки, содержится небольшое ДНК, которая имеет строго ограниченный набор генов, отдельные белки и другие молекулы, необходимые для их работы,

– объясняет один из авторов Чемен Тань.

Клетки-"франкенштейны" охотиться на микробов и уничтожать их

Модифицированная мембрана позволяет искусственным клеткам выживать в достаточно широком диапазоне условий. Но когда внутренние запасы необходимых веществ закончатся – такие клетки погибнут.

В течение своей жизни они действуют как достаточно эффективные "охотники" за микробами. Ученые спроектировали синтетические клетки так, чтобы их рецепторные белки реагировали на присутствие в среде молекул маркеров бактерий кишечной палочки, связывались с их поверхностью и разрушали.

В будущем такие синтетические системы могут создаваться под самые разные задачи, даже для уничтожения устойчивых к антибиотикам бактерий в организме больного.

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