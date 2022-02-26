На картине главные герои мультсериала держат украинские флаги. В комментариях к публикации пользователи называли такой шаг трогательной демонстрацией солидарности.

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Поддержка от диаспоры

В Чикаго, что в американском штате Иллинойс, украинская диаспора собрала деньги для помощи морпехам из Мариуполя. Им купят снаряжение. Об этом рассказал волонтер и руководитель организации "Помоги фронту" Богдан Масляк.

1 000 000 долларов – именно столько, мы получим помощи на закупку снаряжения для морпехов, от обезбашенных благотворителей украинского происхождения из села Чикаговка, Ильянойского уезда,

– сказал он.

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