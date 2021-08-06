Для Германии 1933 год начался с приходом к власти Национал-социалистической рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером. Последний получил должность канцлера государства и влиял на все сферы жизни страны. Согласно легенде, именно он был одним из инициаторов изготовления автомобиля.

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Автомобиль, который будет показывать новую Германию

Одной из целей Гитлера было создать для немецкого населения надежный и доступный автомобиль. Он должен был стоить не больше 1550 рейхсмарок, вместить семью из 5 человек и вместе с тем разгоняться до 100 километров в час.

Свои требования осенью 1933 года канцлер якобы озвучил во время неофициальной встречи с Якобом Верлином, который был представителем автомобилестроительной корпорации Daimler-Benz и Фердинандом Порше. Последний уже тогда был известным автоконструктором.



Гитлер лично осматривает первые прототипы Volkswagen / Фото Getty Images

Кроме этого, Гитлер отметил, что автомобиль нужно собирать на новом заводе, который будет показывать новую Германию. В завершение канцлер даже сделал эскиз автомобиля и прописал главные пункты требований. Некоторые из них были просто немыслимыми.

Диктатор уже строил планы на войну. Поэтому в программу разработки автомобиля он также добавил пункт, чтобы машину можно было в любой момент переоборудовать для военных целей. В ней, якобы, должны были бы помещаться пулемет и трое военнослужащих.

Согласно первичному назначению нового автомобиля – доступности для всех граждан – новую марку решили назвать Volks-Wagen. В переводе это означает "народный автомобиль".

Как проектировали "народный автомобиль"

Первый чертеж модели немецкого "народного автомобиля" представили Рейхсканцелярии Германии уже в январе 1934 года. Такая вариация получила прозвище "жук". Его разработали, взяв за основу созданный ранее Porsche Typ 60.



Автомобиль Volkswagen "Жук" возле семьи, которая отдыхает, 1939 год / Фото Bundesarchiv

Уже в июне "Немецкая автомобильная ассоциация" подписала контракт с компанией Фердинанда Порше на конструирование 3 прототипов транспорта. Для этого им выделили всего 10 месяцев и 200 тысяч рейхсмарок. Мощность первого построенного Volkswagen составляла всего 26 лошадиных сил.

В течение двух последующих лет конструкторы создали еще 3 варианта авто:

V1, который был оборудован 2 дверцами;

кабриолет V2;

V3 с 4 дверями.

Все эти прототипы успешно преодолели испытания. Завод Daimler-Benz сразу получил заказ на 30 единиц авто.

Центр немецкого автомобилестроения

Первую фабрику, где конструировали автомобили, построили на юго-западе Германии, в городе Ульм, в 1936 году. А через 2 года приняли решение возвести еще 1 завод. На этот раз местом строительства выбрали 2 соседних поселка – Ротенгоф-Ротенфельде и Эсслинген. На то время в них жили 857 человек, однако после развития все стремительно начало меняться.

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1 июля 1938 года, в соответствии с планом индустриализации Германии, Национал-социалистическое правительство во главе с Гитлером объявило об учреждении на этом месте города под названием, которое помнят сейчас под аббревиатурой KdF. В нем было зашифровано название государственного объединения нацистской Германии, что в переводе означало "Сила через радость".

Новый населенный пункт запланировали сделать центром немецкого автомобилестроения. Рядом с заводом начали параллельно возводить городок для проживания его работников.

Город неустанно разрастался и существовал под названием KdF вплоть до завершения Второй мировой войны. В конце концов, в 1945 году, после утверждения послевоенной программы денацификации, его переименовали в Вольфсбург.



KdF планировали сделать центром немецкого автомобилестроения / Фото Getty Images

Кроме того, в это время предприятие попало под контроль англичан. Осенью 1945 года британцы заказали у завода 20 тысяч автомобилей. Впоследствии автомобили Volkswagen начали заказывать из Швейцарии, Бельгии и Швеции.

В 1949 году корпорацию наконец полностью вернули в собственность Федеративной Республики Германия. Тогда же начался расцвет Volkswagen, который запустил крупное серийное производство.

Корпорация поглощает другие компании

Спрос на автомобили рос и в самой Германии. Экономика после войны постепенно восстанавливалась, поэтому позволить себе транспорт могли все больше граждан. На заводе создавали новые модели Volkswagen, среди которых были лимузины и кабриолеты. К 1955 году предприятие успело выпустить 1 миллион авто, а среди немцев стала популярной фраза "Volkswagen – член моей семьи".



Производство автомобилей в 1955 году / Фото Getty Images

Через 10 лет корпорация выкупила у концерна Daimler-Benz компанию Audi. Тогда же создали концерн Volkswagen-Audi Group, который известен под аббревиатурой VAG. Впоследствии в него также вошли испанский завод SEAT и чешский – Skoda. К 1972 году модель Volkswagen Beetle стал самым продаваемым автомобилем.

Концерн неустанно развивался, а модели Volkswagen каждый раз совершенствовались, выводя компанию на самую высокую ступень среди всех производителей автомобилей в мире. В конце 1980 годов XX века под контроль концерна попала знаменитая марка Porsche, которая была в собственности VAG до 2007 года.



Завод Volkswagen / Фото Andreas Praefcke

В 1998 году в концерн вошли также компании Bentley, Bugatti и Lamborghini. Последнюю впоследствии передали под контроль Audi, которая стала независимым подразделением Volkswagen.

Несмотря на то, что Volkswagen сегодня имеет сотню заводов в 27 странах, именно в Вольфсбурге расположена штаб-квартира концерна и основное производство. Два небольших поселка, которые были на этом месте в 1938 году, превратились в большой город с населением более 120 тысяч человек.



Современные автомобили Volkswagen / Фото Getty Images

На территории завода действуют музей и аттракцион

Завод обеспечивает рабочими местами 50 тысяч человек. Также здесь построили зрительский аттракцион "Автоштадт". Для всех желающих в нем действует один из крупнейших музеев истории автомобиля. Также подготовили другие развлечения.

На внедорожнике Volkswagen Touareg посетители могут проехать по специальной трассе, которая покажет все преимущества авто. Также есть возможность проверить в действии электромобиль Volkswagen Beetle. Все это время туристов будет сопровождать экскурсовод.



"Автоштадт" в Вольфсбурге / Фото Getty Images

Отдельное развлечение рассчитано на покупателей транспорта. Покупая автомобиль, который изготовили на заводе в Вольфсбурге, каждый имеет право выбрать, каким образом он его получит. Автомобиль могут доставить в центр, где клиент рассчитался за него, или же организовать ему поездку в "Автоштадт".

Там ему дают бесплатный вход, талоны на обед и возможность проследить за своим авто, которое поднимают на одну из двух стеклянных башен высотой 60 метров. В этих башнях хранятся все авто, которые ожидают своих покупателей. Сегодня "Автоштад" – одно из самых популярных мест для туристов. Ежегодно его посещают свыше 2 миллионов человек.