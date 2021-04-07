Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 2,7 тысячи евро штрафа ромам. Все из-за сожжения их поселения в Киеве в 2012 году перед чемпионатом по футболу Евро-2012.

В суд обратилась ромка Рита Пастрама, которая жила тогда в палаточном поселении. Оно было расположено у железнодорожной платформы Левый берег на улице Березняковская.

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Что рассказала ромка

По словам Пастрамы, их поселение сожгли милиционеры в штатском перед чемпионатом по футболу Евро-2012. В 2014 году женщина обратилась в ЕСПЧ, указав на нарушение нескольких статей, касающихся:

запрета бесчеловечного обращения,

права на частную жизнь,

права на эффективное средство правовой защиты,

запрета дискриминации.

Что решил суд

ЕСПЧ 1 апреля 2021 года признал сожжение жилья Пастрамы нарушением права на частную жизнь. Поэтому Украине присудили штраф.

Адвокат Центра стратегических судебных дел Украинского Хельсинского союза Елена Сапожникова рассказала, что ромка умерла летом 2018 года, поэтому деньги поделят между тремя ее детьми, которые находятся под опекой.

Детали сожжения помещения