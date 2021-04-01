Комитет министров по выполнению решений Европейского суда по правам человека опубликовал отчет 2020 года. На первом месте по количеству новых дел Россия, на втором – Турция, а за ними Украина.

В 2020 году на рассмотрение Европейского суда по правам человека подали 983 новых дела. При этом Украина на третьем месте по количеству дел, которые находились на рассмотрении суда.

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Дела ЕСПЧ в 2020 году

Как говорится в отчете, государства всей Европы продолжают продвижение в выполнении решений Европейского суда по правам человека, несмотря на пандемию COVID-19. В 2020 году Комитет министров закрыл 983 дела по результатам шагов соответствующих государств-членов, относительно которых подавали дела.

Из этих 983 случаев 187 (19%) были "ведущими" делами с освещением новых структурных или системных проблем, а 796 (81%) повторялись.

Государства, граждане которых подали наибольшее количество дел в 2020 году:

Россия – 218,

Турция – 103,

Украина – 84,

Румыния – 78,

Венгрия – 61.



Количество дел в ЕСПЧ в 2020 году / Скриншот

При этом количество новых дел, касающихся Украины, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось – в 2019 году было подано 111 таких дел.

Обратите внимание! Недавно отец погибшего на Донбассе украинского военного Анатолий Корниенко подал жалобу в ЕСПЧ. Он доказывает, что его сын Евгений Корниенко погиб из-за агрессии России.

В отчете комитет отметил: в 2020 году продолжили рассмотрение многих предыдущих представлений, в том числе и по Украине.



Государства, ведущие дела под усиленным наблюдением / Скриншот

Дело Луценко и Тимошенко

В отчете отдельно отметили дело Луценко и Тимошенко против Украины. В 2020 году Комитет отметил, что оба заявителя полностью реабилитированы, и все негативные последствия нарушений против них были уничтожены.

Там отметили: дальнейшие индивидуальные меры касательно дел не нужны.

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