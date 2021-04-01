Украина третья по количеству новых дел в ЕСПЧ 2020 года
Комитет министров по выполнению решений Европейского суда по правам человека опубликовал отчет 2020 года. На первом месте по количеству новых дел Россия, на втором – Турция, а за ними Украина.
Источник:отчет Комитета министров Совета Европы
В 2020 году на рассмотрение Европейского суда по правам человека подали 983 новых дела. При этом Украина на третьем месте по количеству дел, которые находились на рассмотрении суда.
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Дела ЕСПЧ в 2020 году
Как говорится в отчете, государства всей Европы продолжают продвижение в выполнении решений Европейского суда по правам человека, несмотря на пандемию COVID-19. В 2020 году Комитет министров закрыл 983 дела по результатам шагов соответствующих государств-членов, относительно которых подавали дела.
Из этих 983 случаев 187 (19%) были "ведущими" делами с освещением новых структурных или системных проблем, а 796 (81%) повторялись.
Государства, граждане которых подали наибольшее количество дел в 2020 году:
- Россия – 218,
- Турция – 103,
- Украина – 84,
- Румыния – 78,
- Венгрия – 61.
Количество дел в ЕСПЧ в 2020 году / Скриншот
При этом количество новых дел, касающихся Украины, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось – в 2019 году было подано 111 таких дел.
В отчете комитет отметил: в 2020 году продолжили рассмотрение многих предыдущих представлений, в том числе и по Украине.
Государства, ведущие дела под усиленным наблюдением / Скриншот
Дело Луценко и Тимошенко
В отчете отдельно отметили дело Луценко и Тимошенко против Украины. В 2020 году Комитет отметил, что оба заявителя полностью реабилитированы, и все негативные последствия нарушений против них были уничтожены.
Там отметили: дальнейшие индивидуальные меры касательно дел не нужны.
Дела Майдана в ЕСПЧ: коротко
- Европейский суд по правам человека 21 января признал, что во время протестов на Майдане власть своими действиями нарушала права человека.
- Говорится о жестоком разгоне протестующих в Киеве и других украинских городах в 2013 – 2015 годах.
- Суд отметил, что в настоящее время Майдана в Украине власть нарушила статьи Европейской конвенции по правам человека, регламентирующие запрет пыток и свободу собраний.
- Суд принял решение сразу касательно 5 дел: "Луценко и Вербицкий против Украины"; "Кадура и Смалий против Украины"; "Дубовцев и другие против Украины"; "Воронцов и другие против Украины"; "Шморгунов и другие против Украины".
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