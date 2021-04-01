Україна третя за кількістю нових справ у ЄСПЛ за 2020 рік
Комітет міністрів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини опублікував звіт за 2020 рік. На першому місці за кількістю нових справ Росія, на другому – Туреччина, а за ними Україна.
Джерело:звіті Комітету міністрів Ради Європи
У 2020 році на розгляд Європейського суду з прав людини подали 983 нові справи. При тому Україна на третьому місці за кількістю справ, які перебували на розгляді суду.
До речі Україна приєдналися до санкцій ЄС проти Росії
Справи ЄПСЛ у 2020 році
Як ідеться у звіті, держави всієї Європи продовжують поступ у виконанні рішень Європейського суду з прав людини, незважаючи на пандемію COVID-19. У 2020 році Комітет міністрів закрив 983 справи за результатами кроків відповідних держав-членів, щодо яких справи подавали.
З цих 983 випадків 187 (19%) були "провідними" справами з висвітленням нових структурних або системних проблем, а 796 (81%) повторювались.
Держави, громадяни яких подали найбільшу кількість справ у 2020 році:
- Росія – 218,
- Туреччина – 103,
- Україна – 84,
- Румунія – 78,
- Угорщина – 61.
Кількість справ у ЄСПЛ у 2020 році / Скриншот
При цьому кількість нових справ, які стосуються України, в порівнянні з попереднім роком зменшилася – у 2019 році було подано 111 таких справ.
У звіті комітет зазначив: у 2020 році продовжили розгляд багатьох попередніх подань, зокрема і щодо України.
Держави, що ведуть справи під посиленим наглядом / Скриншот
Справа Луценко і Тимошенко
У звіті окремо відзначили справу Луценка та Тимошенко проти України. У 2020 році Комітет відзазначив, що обидва заявники повністю реабілітовані, і всі негативні наслідки порушень проти них були знищені.
Там зазначили: подальші індивідуальні заходи у справах не потрібні.
Справи Майдану у ЄСПЛ: коротко
- Європейський суд з прав людини 21 січня визнав, що під час протестів на Майдані влада своїми діями порушувала права людини.
- Мовиться про жорстокий розгін протестувальників у Києві та інших українських містах у 2013 – 2015 роках.
- Суд зазначив, що у час Майдану в Україні влада порушила статті Європейської конвенції з прав людини, які регламентують заборону тортур і свободу зібрань.
- Суд ухвалив рішення відразу щодо 5 справ: "Луценко і Вербицький проти України"; "Кадура і Смалій проти України"; "Дубовцев та інші проти України"; "Воронцов та інші проти України"; "Шморгунов та інші проти України".
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