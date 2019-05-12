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      Сожгли авто редактора канала TVI в Киеве: фото и видео

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      Авто главного редактора TVI Владимира Егорова сожгли в Киеве
      Авто главного редактора TVI Владимира Егорова сожгли в Киеве / Кадр с видео

      Автомобиль главного редактора телеканала TVI, политолога из Крыма Владимира Егорова, сожгли ночью 12 мая в Киеве под домом, где он живет. Сам он предполагает, что авто подожгли в 4:30, пока все спали. Соседи слышали характерный хлопок.

      К счастью, никто из людей не пострадал, однако авто уже невозможно восстановить.

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      Егоров убежден, что этот инцидент связан с его профессиональной деятельностью.

      Подло, исподтишка, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали. Спасибо, что приехали оперативно,
      – написал журналист в своем Facebook.

      В комментариях он добавил, что в последнее время угрозы ему не поступали, однако Егоров имеет предположения, кто мог пойти на такой поступок.

       

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      Теги: Медиа СМИ Журналисты Авто Чрезвычайное происшествие Пожар Криминальные новости Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 канал
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