Сожгли авто редактора канала TVI в Киеве: фото и видео
Автомобиль главного редактора телеканала TVI, политолога из Крыма Владимира Егорова, сожгли ночью 12 мая в Киеве под домом, где он живет. Сам он предполагает, что авто подожгли в 4:30, пока все спали. Соседи слышали характерный хлопок.
К счастью, никто из людей не пострадал, однако авто уже невозможно восстановить.
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Егоров убежден, что этот инцидент связан с его профессиональной деятельностью.
Подло, исподтишка, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали. Спасибо, что приехали оперативно,
– написал журналист в своем Facebook.
В комментариях он добавил, что в последнее время угрозы ему не поступали, однако Егоров имеет предположения, кто мог пойти на такой поступок.