В Ровно сожгли авто, на котором ездит секретарь горсовета
В ночь на 4 мая в Ровно на Летней улице неизвестные подожгли внедорожник. Правоохранители выяснили, что машину арендует 44-летний житель областного центра, который занимает должность секретаря Ровенского городского совета.
По информации пресс-службы Нацполиции области, работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям об инциденте сообщили около часа ночи.
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Злоумышленники подожгли машину ночью на 4 мая
На месте следственно-оперативная группа выяснила, что внедорожник принадлежит одному из частных предприятий, при этом арендует его секретарь Ровенского городского совета. Машина была припаркована на проезжей части дороги возле частного дома, где и проживает последний.
Внедорожник принадлежит одному из частных предприятий, а секретарь Ровенского горсовета его арендует
В итоге пожар спасателям удалось ликвидировать, однако саму иномарку огонь уничтожил полностью. С места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.
К сожалению, в итоге внедорожник выгорел полностью
По факту происшествия следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части статьи Уголовного кодекса об умышленном повреждении имущества путем поджога. Сейчас продолжаются следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.
В Ровно подожгли авто, которое арендует секретарь горсовета: смотрите видео
В конце апреля в Днепре неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого. В итоге машина выгорела полностью. Представители Национального союза журналистов расценивают инцидент как запугивание.
КАКИЕ ЕЩЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ПОДЖОГИ АВТО НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ СЛУЧАЛИСЬ В УКРАИНЕ:
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