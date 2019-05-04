В Ровно сожгли авто, на котором ездит секретарь горсовета

В ночь на 4 мая в Ровно на Летней улице неизвестные подожгли внедорожник. Правоохранители выяснили, что машину арендует 44-летний житель областного центра, который занимает должность секретаря Ровенского городского совета.

По информации пресс-службы Нацполиции области, работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям об инциденте сообщили около часа ночи.

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Злоумышленники подожгли машину ночью на 4 мая

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что внедорожник принадлежит одному из частных предприятий, при этом арендует его секретарь Ровенского городского совета. Машина была припаркована на проезжей части дороги возле частного дома, где и проживает последний.



Внедорожник принадлежит одному из частных предприятий, а секретарь Ровенского горсовета его арендует

В итоге пожар спасателям удалось ликвидировать, однако саму иномарку огонь уничтожил полностью. С места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.



К сожалению, в итоге внедорожник выгорел полностью

По факту происшествия следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части статьи Уголовного кодекса об умышленном повреждении имущества путем поджога. Сейчас продолжаются следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.

В Ровно подожгли авто, которое арендует секретарь горсовета: смотрите видео

В конце апреля в Днепре неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого. В итоге машина выгорела полностью. Представители Национального союза журналистов расценивают инцидент как запугивание.

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