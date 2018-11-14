В Ужгороде сожгли два автомобиля экс-главы управления СБУ, – СМИ
На улице Рылеева в Ужгороде неизвестные сожгли автомобили Audi Q5 и Volkswagen Touareg.
Об этом сообщает ГСЧС Закарпатской области.
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Отмечается, что в результате инцидента первая машина сгорела полностью, а у второй выгорел моторный отсек и салон.
Поджог авто в Ужгороде
По информации Закарпатье онлайн оба автомобиля принадлежат бывшему главе облуправления Службы безопасности Украины Михаилу Феделешу, который занимал эту должность с 2013 по 2014 год.
В полиции сообщили, что машины сожгли прямо во дворе владельца.
Источник: 24 Канал
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