В Ужгороді спалили два автомобілі екс-голови управління СБУ, – ЗМІ
На вулиці Рилєєва в Ужгороді невідомі спалили автомобілі Audi Q5 і Volkswagen Touareg.
Про це повідомляє ДСНС Закарпатської області.
Читайте також: Засекречені декларації СБУшників: що треба для того, аби інформацію врешті відкрили
Зазначається, що у результаті інциденту перша машина згоріла повністю, а у другої вигорів моторний відсік і салон.
Підпал авто в Ужгороді
За інформацією Закарпатті онлайн обидва автомобілі належать колишньому голові облуправління Служби безпеки України Михайлу Феделешу, який займав цю посаду з 2013 по 2014 рік.
У поліції повідомили, що машини спалили прямо у дворі власника.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Прогноз погоди на 8 листопада: сонячно і прохолодно, але без опадів8 листопада , 09:26
Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків зодіаку10 вересня , 05:11
Конкурент Зінченка знову розлютив Гвардіолу – перспективи українця в Манчестер Сіті покращуються28 вересня , 21:56
Коноплянка епічно потролив легендарного вінгера Баварії29 вересня , 09:00