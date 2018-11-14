В Ужгороді спалили два автомобілі екс-голови управління СБУ, – ЗМІ

На вулиці Рилєєва в Ужгороді невідомі спалили автомобілі Audi Q5 і Volkswagen Touareg.

Про це повідомляє ДСНС Закарпатської області.

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Зазначається, що у результаті інциденту перша машина згоріла повністю, а у другої вигорів моторний відсік і салон.



Підпал авто в Ужгороді

За інформацією Закарпатті онлайн обидва автомобілі належать колишньому голові облуправління Служби безпеки України Михайлу Феделешу, який займав цю посаду з 2013 по 2014 рік.

У поліції повідомили, що машини спалили прямо у дворі власника.