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      У Рівному спалили авто, на якому їздить секретар міськради

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      У Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради
      У Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради / Прес-служба Нацполіції

      Уночі проти 4 травня у Рівному на Літній вулиці невідомі підпалили позашляховик. Правоохоронці з'ясували, що машину орендує 44-річний житель обласного центру, який обіймає посаду секретаря Рівненської міської ради.

      За інформацією прес-служби Нацполіції області, працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій про інцидент повідомили близько першої години ночі.

      Читайте також: Невідомі підпалили дім журналістки з Волині

      Пожежа, Рівне, підпал, авто, секретар Рівненської міськради
      Зловмисники підпалили машину уночі проти 4 травня 

      На місці слідчо-оперативна група з’ясувала, що позашляховик належить одному з приватних підприємств, натомість орендує його секретар Рівненської міської ради. Машину було припарковано на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає останній.


      Позашляховик належить одному з приватних підприємств, а секретар Рівненської міськради його орендує 

      У підсумку пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати, однак саму іномарку вогонь знищив повністю. З місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.


      На жаль, у підсумку позашляховик вигорів повністю 

      За фактом події слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною статті Кримінального кодексу про умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі тривають слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.

      У Рівному підпалили авто, яке орендує секретар місьради: дивіться відео 

      Наприкінці квітня у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького. У підсумку машина вигоріла повністю. Представники Національному союзі журналістів розцінюють інцидент як залякування.

      які ще резонансні підпали авто упродовж останнього часу траплялися в україні:
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      Теги: Новини України Рівне Пожежа Кримінальні новини Авто
      Джерело: 24 канал
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