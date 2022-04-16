Мариупольский городской совет показал сравнение вокзала до войны, и здания после десятков дней обстрелов.
Важно Обстрелы в регионах и фильтрация мужчин в Мариуполе: основное за 52 день войны
От железнодорожного вокзала в Мариуполе остались только стены – здание едва можно узнать.
Уничтоженный Мариупольский вокзал / Фото Мариупольского городского совета
Железнодорожный вокзал Мариуполя. Тогда и сейчас. Пленные россияне будут работать на восстановлении города, как немцы. Расплата придет…
– написали в горсовете.
Смотрите также: В Мариуполе морпехи вырвались от врага и соединились с "Азовом"