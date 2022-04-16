Мариупольский городской совет показал сравнение вокзала до войны, и здания после десятков дней обстрелов.

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От железнодорожного вокзала в Мариуполе остались только стены – здание едва можно узнать.

Уничтоженный Мариупольский вокзал / Фото Мариупольского городского совета

Железнодорожный вокзал Мариуполя. Тогда и сейчас. Пленные россияне будут работать на восстановлении города, как немцы. Расплата придет…

– написали в горсовете.

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