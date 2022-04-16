Маріупольська міська рада показала порівняння вокзалу до війни, та будівлі після десятків днів обстрілів.
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Від залізничного вокзалу в Маріуполі залишилися лиш стіни –будівлю ледь впізнати.
Знищений Маріупольський вокзал / Фото Маріупольської міської ради
Залічничний вокзал Маріуполя. Тоді і зараз. Полонені росіяни будуть працювати на відбудові міста, як до них німці. Розплата прийде…
– написали у міськраді.
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