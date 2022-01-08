Также в городе некоторые магазины открыты настежь и разграблены. На улицах стоят люди с оружием.
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Город Алматы почти полностью разрушили столкновения
На кадрах заметно, как город совершенно разграблен. На улицах почти нет людей, зато хорошо заметны мужчины с оружием, которым разрешили убивать.
Кроме протестующих, которые выдвинули свои требования, в стране оказалось много провокаторов и мародеров. Последние и поспособствовали хаосу в городе. В частности, они решают поживиться, грабя магазины во время столкновений и тогда, когда гибнут люди.
Город Алматы почти полностью превратился в руину: смотрите видео
Кроме того, издание "Радио Азаттик" буквально накануне сообщало, что на улицах заметили трупы. В частности тела лежали:
- в машине в канаве на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева;
- напротив здания по адресу улица Байсеитовой, 42.
- лежало в машине на перекрестке улиц Сатпаева и Жолтоксана.
Коротко о протестах в Казахстане и Алматы
- Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Сначала люди требовали снижения цен на газ. Впоследствии – отставки правительства и выдвинули еще ряд требований.
- 5 января правительство подало в отставку, с поста главы Совбеза ушел Нурсултан Назарбаев.
- Впоследствии президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил "миротворцев" ОДКБ содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы".
- Так, в страну приехали военные России и Беларуси. Им разрешили применять оружие.
- Известно, что гибнут люди. Убивают даже женщин и детей – во время столкновений погиб 4-летний ребенок.
- В Алматы протестующие захватили администрацию и аэропорт.
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