В Генштабе ВСУ показали, каков этот "русский мир". Оккупанты в первый же день полномасштабного вторжения вошли в село Шевченково. Там они уничтожили множество построек и запугивали местное население.

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Сожженные школы и разбитые магазины

По себе российские наемники оставляют только развалины. Это они еще раз доказали своими действиями в селе. После его освобождения можно увидеть и сожженные школы, и разрушенные магазины, и множество разбитых автомобилей.

Смотрите, что оставили после себя оккупанты в Броварском районе:

Один из местных жителей, господин Александр, рассказывает, что вошли в деревню оккупанты в первый день войны. Тогда их было сравнительно немного.

Затем оккупанты начали ходить по домам в поиске оружия. Мужчина на вопрос российского наемника об оружии ответил, что оно у него в беседке. Это удивило оккупанта, на что местный житель ответил, что его единственное оружие – сало. Признается мужчина, что сейчас ему смешно все это рассказывать, а тогда было очень страшно.

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