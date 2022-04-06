У Генштабі ЗСУ показали, яким є цей "русскій мір". Окупанти в перший же день повномасштабного вторгнення увійшли в село Шевченкове. Там вони понищили безліч будівель та залякували місцеве населення.

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Спалені школи та потрощені магазини

По собі російські найманці залишають лише руїни. Це вони вкотре довели своїми діями в селі. Після його звільнення можна побачити і спалені школи, і поруйновані крамниці, і безліч розтрощених автомобілів.

Дивіться, що залишили по собі окупанти у Броварському районі:

Один з місцевих мешканців, пан Олександр, розповідає, що увійшли в село окупанти в перший день війни. Тоді їх було порівняно небагато.

Потім окупанти почали ходити по домівках у пошуку зброї. Чоловік на питання російського найманця про зброю відповів, що вона в нього в альтанці. Це здивувало окупанта, на що місцевий мешканець відповів, що його єдина зброя – сало. Зізнається чоловік, що зараз йому смішно це все розповідати, а тоді було дуже страшно.

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