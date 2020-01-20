Сознательный потенциальный преступник, – эксперт о жутком ДТП в Киеве с сыном бизнесмена

В 2016 году в Киеве возле метро Левобережная произошло ужасное ДТП с участием 21-летнего Станислава Толстошеева – сына бизнесмена с Донбасса. Данные экспертизы утверждают, что у парня за рулем мог случиться судорожный приступ из-за эпилепсии, а поэтому он потерял управление джипом. Возможно ли такое развитие событий – читайте дальше.

Эксперт по безопасности дорожного движения Александр Крыжановский в программе "После всего" пояснил, что утверждение экспертов вызывают сомнения, если у человека была эпилепсия, то как он мог получить права для управления автомобилем.

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"Тогда возникают вопросы к тем специалистам, которые проводили медкомиссию, за которую он получил водительское удостоверение. Он, который знал, что нет права садиться за руль, и люди, которые выдали ему разрешение, должны идти под суд", – отметил Крыжановский.

Если у него случился эпилептический приступ, то вопрос – как он вообще мог ездить за рулем. Человек сознательно шел на то, что в любой момент может стать преступником. Он сознательный потенциальный преступник,

– сказал эксперт.

Также добавил: "Я не медик, но я не уверен, что эпилепсия не может возникнуть так просто. Эпилепсия не появляется на ровном месте. Это вызывает очень большое сомнение, что такое может быть".

Что известно о ДТП с участием Толстошеева: кратко

В 2016 году в Киеве возле метро "Левобережная" произошло ужасное ДТП. Джип Mercedes вылетел на тротуар и убил женщину, которая там торговала продуктами. За рулем машины был 21-летний Станислав Толстошеев, сын бизнесмена с Донбасса.

Эта история тогда стала резонансной по нескольким причинам:

• Во-первых, правоохранители в этой истории проявили равнодушие, потому не спешили юноше объявлять подозрение, а потом и вообще по-тихому закрыли уголовное производство. Поэтому общество возмутилось, потому что считало, что дело полиция и прокуратура банально продали.

• Во-вторых, виновник ДТП на фотографиях в соцсетях демонстрировал типично мажорский образ жизни: сорил деньгами, а на следующий день, после аварии, которую он совершил, просил друзей его как-то развлечь и посоветовать какой-то интересный фильм. Что тоже возмутило многих людей.

• В-третьих, эта история начала переполнять чашу общественного терпения, поскольку до того, подобные случаи с детьми богатых и влиятельных родителей оставались без наказания.