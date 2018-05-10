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Space X перенесла запуск Falcon 9 Block 5

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Запуск Falcon 9 Block 5 перенесли
Запуск Falcon 9 Block 5 перенесли / spaceflight101.com

Компания Space X на один день перенесла запуск нового ракетоносителя Falcon 9 Block 5 буквально за минуту до старта отсчета запуска ракеты.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Центр управления полетами.

В Центре уточнили, что сам ракетоноситель и спутник связи Bangabandhu-1 находятся в исправном состоянии.

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Falcon 9 Block 5 – это кардинально усовершенствованный двигатель и миссия Bangabandhu Satellite-1 является первой, где его применяют. Вероятно, что этот блок будет использоваться с кораблем Crew Dragon, который будут пилотировать асторонавты.

Перед запуском человека ракетоноситель должен быть испытан минимум в семи полетах.

Одной из особенностей этого блока является то, что он предназначен для использования в 10 и более пусках, без особой необходимости ремонта или сложного обслуживания.

Теги: Космос SpaceX
Источник: 24 Канал
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