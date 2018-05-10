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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Space X перенесла запуск Falcon 9 Block 5

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Запуск Falcon 9 Block 5 перенесли
Запуск Falcon 9 Block 5 перенесли / spaceflight101.com

Компанія Space X на один день перенесла запуск нового ракетоносія Falcon 9 Block 5 буквально за хвилину до старту відліку запуску ракети.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Центр керування польотами.

У Центрі уточнили, що сам ракетоносій і супутник зв'язку Bangabandhu-1 перебувають у справному стані.

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Falcon 9 Block 5 – це кардинально вдосконалений двигун і місія Bangabandhu Satellite-1 є першою, де його застосовують. Ймовірно, що цей блок використовуватиметься з кораблем Crew Dragon, який пілотуватиметься асторонавтами.

Перед запуском людини ракетоносій має бути випробуваний щонайменше у семи польотах.

Однією з особливостей цього блоку є те, що він призначений для використання в 10 та більше пусках, без особливої потреби ремонту чи складного обслуговування.

Теги: Космос SpaceX
Джерело: 24 Канал
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