SpaceX отправила в космос испанский спутник связи: видео

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Назначение ракеты-носителя – вывести испанский спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.

Об этом компания сообщила в Twitter.

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Запуск состоялся во вторник, 6 марта, в 7 часов 30 минут по киевскому времени.

Старт ракеты должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX отложила его, чтобы "провести дополнительные тесты системы герметизации главного обтекателя".

Successful deployment of Hispasat 30W-6 to a geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/PHctrfzwKa — SpaceX (@SpaceX) 6 березня 2018 р.

Hispasat предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Он стал крупнейшим геостационарным спутником, который когда-либо запускала SpaceX.

Смотрите видео запуска Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6

Напомним, 22 февраля компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, на борту которой были первые спутники для глобального интернета. В целом система будет состоять из почти 12 тысяч спутников массой в несколько сотен килограммов, разделенных на две группы. Одна из них будет располагаться на высоте от 1110 до 1325 километров, а вторая гораздо ниже, на высоте от 335 до 346 километров.

Что такое SpaceX? Это американская частная компания создана инженером и изобретателем Илоном Маском, которая работает в отрасли строительства космического транспорта, производитель ракет-носителей семейства Falcon и космических кораблей Dragon.