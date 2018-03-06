SpaceX отправила в космос испанский спутник связи: видео
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Назначение ракеты-носителя – вывести испанский спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.
Об этом компания сообщила в Twitter.
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Запуск состоялся во вторник, 6 марта, в 7 часов 30 минут по киевскому времени.
Старт ракеты должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX отложила его, чтобы "провести дополнительные тесты системы герметизации главного обтекателя".
Hispasat предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Он стал крупнейшим геостационарным спутником, который когда-либо запускала SpaceX.
Смотрите видео запуска Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6
Напомним, 22 февраля компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, на борту которой были первые спутники для глобального интернета. В целом система будет состоять из почти 12 тысяч спутников массой в несколько сотен килограммов, разделенных на две группы. Одна из них будет располагаться на высоте от 1110 до 1325 километров, а вторая гораздо ниже, на высоте от 335 до 346 километров.
Что такое SpaceX? Это американская частная компания создана инженером и изобретателем Илоном Маском, которая работает в отрасли строительства космического транспорта, производитель ракет-носителей семейства Falcon и космических кораблей Dragon.