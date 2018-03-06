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SpaceX відправила в космос іспанський супутник зв'язку: відео

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SpaceX відправила в космос іспанський супутник зв'язку
SpaceX відправила в космос іспанський супутник зв'язку / скріншот з відео

Компанія SpaceX запустила ракету-носія Falcon 9. Призначення ракети-носія – вивести іспанський супутник зв'язку Hispasat 30W-6 на орбіту.

Про це компанія повідомила у Twitter.

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Запуск відбувся у вівторок, 6 березня, о 7 годині 30 хвилин за київським часом.

Старт ракети мав відбутися ще в неділю, проте SpaceX відклала його, щоб "провести додаткові тести системи герметизації головного обтічника".

Hispasat призначений для передачі телекомунікаційного сигналу країнам Європи, Північної Африки, а також Північної і Південної Америки. Він став найбільшим геостаціонарним супутником, який коли-небудь запускала SpaceX.

Дивіться відео запуску Falcon 9 з іспанським супутником зв'язку Hispasat 30W-6

Нагадаємо, 22 лютого компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, на борту якого були перші супутники для глобального інтернету. В цілому система буде складатися з майже 12 тисяч супутників масою в кілька сотень кілограмів, розділених на дві групи. Одна з них буде розташовуватися на висоті від 1110 до 1325 кілометрів, а друга набагато нижче, на висоті від 335 до 346 кілометрів.

Що таке SpaceX? Це американська приватна компанія створена інженером і винахідником Ілоном Маском, яка працює в галузі будівництва космічного транспорту, виробник ракет-носіїв сімейства Falcon та космічних кораблів Dragon.

Теги: SpaceX Ілон Маск Космос
Джерело: 24 Канал
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