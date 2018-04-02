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SpaceX запустила Falcon-9 с грузом для МКС

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Запуск Falcon-9
Запуск Falcon-9 / NASA

Компания SpaceX в понедельник, 2 апреля, запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon-9.

Об этом сообщают в SpaceX Илона Маска.

Ракета-носитель должна доставить на МКС корабль Dragon с 2,6 тоннами грузов для экипажа станции.

Для запуска использовали отработанную первую ступень. Его отделения произошло через три минуты после старта.

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Стыковка грузового корабля с МКС должна состояться 4 апреля.

Ранее, 6 февраля компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon Heavу с электромобилем Tesla Roadster на борту. Исторический запуск произошел примерно в 22:45 6 февраля с киевскому времени. За полетом в космос в онлайн-режиме следили миллионы зрителей.

Теги: Космос SpaceX
Источник: 24 Канал
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