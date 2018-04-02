SpaceX запустила Falcon-9 з вантажем для МКС

Компанія SpaceX у понеділок, 2 квітня, запустила з космодрому на мисі Канаверал ракету-носій Falcon-9.

Про це повідомляють у SpaceX Ілона Маска.

Ракета-носій повинна доставити на МКС корабель Dragon з 2,6 тоннами вантажів для екіпажу станції.

Для запуску використали відпрацьований перший ступінь. Його відокремлення сталося через три хвилини після старту.

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Стикування вантажного корабля із МКС має відбутися 4 квітня.

Раніше, 6 лютого компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon Heavу з електромобілем Tesla Roadster на борту. Історичний запуск відбувся приблизно о 22:45 6 лютого за київським часом. За польотом у космос в онлайн-режимі стежили мільйони глядачів.